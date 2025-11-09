أرباح البنك المصري الخليجي تقفز 69% إلى 3.24 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

حقق البنك المصري الخليجي قفزة في صافي الأرباح بنحو 69% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.24 مليار جنيه.

وبحسب المؤشرات المالية للبنك، فإن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنحو 35% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 6.31 مليار جنيه.

ووفقا للمؤشرات المالية للبنك، فإن إجمالي ودائع البنك زاد بشكل طفيف بنحو 1% إلى نحو 113.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وزاد رصيد صافي قروض العملاء بنحو 33% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 59 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.