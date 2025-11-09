إعلان

أرباح البنك المصري الخليجي تقفز 69% إلى 3.24 مليار جنيه في 6 أشهر

كتب : منال المصري

10:29 ص 09/11/2025

البنك المصري الخليجي إي جي بنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

حقق البنك المصري الخليجي قفزة في صافي الأرباح بنحو 69% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.24 مليار جنيه.

وبحسب المؤشرات المالية للبنك، فإن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنحو 35% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 6.31 مليار جنيه.

ووفقا للمؤشرات المالية للبنك، فإن إجمالي ودائع البنك زاد بشكل طفيف بنحو 1% إلى نحو 113.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وزاد رصيد صافي قروض العملاء بنحو 33% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 59 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المصري الخليجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر