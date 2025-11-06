ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما انخفض في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه.

بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 للبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.