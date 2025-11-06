ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما انخفض في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه.
بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 للبيع.
بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.