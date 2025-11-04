ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.