انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
سعر صرف اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع خلال تعاملات اليوم الاحد 30-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.94 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.30 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك مصر: 55 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و55.36 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 54.93 جنيه للشراء، بتراجع 16 قروش، و55.29 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 54.93 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.29 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
البنك التجاري الدولي: 54.91 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.29 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.