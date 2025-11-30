إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

12:11 م 30/11/2025

سعر صرف اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع خلال تعاملات اليوم الاحد 30-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.94 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.30 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 55 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و55.36 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 54.93 جنيه للشراء، بتراجع 16 قروش، و55.29 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.93 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.29 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.91 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.29 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

