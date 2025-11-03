خفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم 3-11-2025

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.