انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم
كتب : آية محمد
الريال السعودي
خفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم 3-11-2025
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.