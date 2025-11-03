إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

11:03 ص 03/11/2025

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم 3-11-2025

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه 3 بنوك اليوم تعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس