ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:31 ص 27/11/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، مقارنة بتعاملات امس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.69 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

