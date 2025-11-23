ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.