ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

09:51 ص 23/11/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

