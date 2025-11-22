"أفريكسيم بنك" يربح 654.3 مليون دولار في 9 أشهر

أظهرت بيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" زيادة صافي الأرباح بشكل طفيف بنحو 2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 654.3 مليون دولار بفضل زيادة صافي الدخل من العائد والتشغيلي.

على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة المرجعية، وفق لبيان البنك، فقد ارتفع إجمالي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2025 بنحو 4% إلى 2.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما نما الدخل التشغيلي بنسبة 5.24% ليصل إلى 1.44 مليار دولار، مع الحفاظ على كفاءة عالية في التكاليف بنسبة تكلفة إلى دخل بلغت 21%، وهي نسبة أقل بكثير من السقف الاستراتيجي البالغ 30%.

نمو صافي الأصول

ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 42.9 مليار دولار، مقارنة بـ 40.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح البنك أن صافي القروض والتسهيلات تراجع إلى 28 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي بسبب السداد المبكر غير المُجدول من قِبل العملاء الذين تحسنت أوضاعهم المالية بفضل تدفقاتهم النقدية المُحسّنة ومراكزهم المالية القوية بالعملات الأجنبية.

كما حافظت جودة أصول البنك على قوتها، ويتجلى ذلك في نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 2.51%، مقارنةً بنسبة 2.33% في السنة المالية 2024.

وحافظ البنك على مركز سيولة قوي، حيث ارتفع النقد وما يعادله إلى 7.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار في السنة المالية 2024 بفضل المبادرات ناجحة وموجهة لجمع التمويل، وسداد قروض مبكرة غير مجدولة من العملاء المقترضين.

وبلغ رأس مال البنك 7.7 مليار دولار في 30 سبتمبر 2025، حيث تأخذ أرصدة أموال المساهمين المُعلنة في الاعتبار توزيعات الأرباح البالغة 350 مليون دولار أمريكي والمخصصة من أرباح السنة المالية 2024.

وبلغت تدفقات الأسهم الجديدة 224.9 مليون دولار، تم جمعها في إطار الزيادة العامة الثانية لرأس المال.