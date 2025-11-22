بعد قرار المركزي.. ما مصير أسعار العائد على الشهادات في البنوك غدا؟

كتبت- منال المصري:

تسير البنوك في اتجاه الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على شهادات الادخار بداية من غدا في أول يوم عمل لها بعد الإجازة بعد أن ثبت المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

بسبب تصاعد مخاطر ضغوط التضخم قرر البنك المركزي في سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 أمس الأول تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

وأكد بعض مسؤولي البنوك، أن تثبيت المركزي لسعر الفائدة سيدفع البنوك في اتجاه تثبيت سعر الفائدة على الشهادات والودائع والإقراض في ظل ثبات العوامل الحالية.

وأوضحوا أن البنوك تتماشى عادة مع قرارات البنك المركزي كما أن تكلفة المدخرات حاليا ليست عبء على البنوك في ظل ارتفاع العائد على استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة والويعة الأسبوعية لدى المركزي الذي يصل العائد إلى 21.5%.

في السطور التالية يقدم مصراوي تفاصيل أسعار العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت في 6 بنوك حكومية وخاصة.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينة للعائد الثابت: سعر العائد 17% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت: سعر العائد 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك QNB

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه و10 ملايين جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

- الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 17.75% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.