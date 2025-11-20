بنكا الأهلي ومصر يقودان أسعار الدولار للارتفاع منتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين7 و9 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 20-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في أهم 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر
47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة
47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية
47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي
47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.