بنكا الأهلي ومصر يقودان أسعار الدولار للارتفاع منتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين7 و9 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 20-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في أهم 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر

47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة

47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي

47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.