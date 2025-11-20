إعلان

بنكا الأهلي ومصر يقودان أسعار الدولار للارتفاع منتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:06 ص 20/11/2025

أسعار الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين7 و9 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 20-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في أهم 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر

47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة

47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي

47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة