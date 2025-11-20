إعلان

ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:38 ص 20/11/2025

أسعار العملات العربية-أرشيفية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه بشكل جماعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.


أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 12.59 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.45 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و126.02 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.03 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.37 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و67.08 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 153.5 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و154.57 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ارتفاع جماعي

