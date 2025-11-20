إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:31 ص 20/11/2025

سعر الدولار-أرشيفية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.


بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.


بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

