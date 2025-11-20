سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار-أرشيفية
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.