ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.