ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو -أرشيفية
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.
بنك مصر: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
بنك القاهرة: 54.76 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و54.99 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 54.79 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و55.03 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.