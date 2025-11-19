إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:34 م 19/11/2025

سعر اليورو -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك مصر: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.76 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و54.99 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.79 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و55.03 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صرف اليورو ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه تعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة