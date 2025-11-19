ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك مصر: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.76 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و54.99 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.79 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و55.03 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.