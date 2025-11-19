بتكوين تهبط لـ91 ألف دولار.. العملات المشفرة تواصل نزيف خسائرها

قادت عملة "بتكوين" الأوسع انتشارا نزيف خسائر العملات المشفرة وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين تخوفا من الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها العملات المشفرة.



كان سعر "بتكوين" وصل إلى مستويات قياسية خلال آخر شهرين ليقترب في بعض المرات إلى 127 ألف دولار قبل أن يتجه لمسار هبوطي وسط عمليات بيع مكثفة.



أسعار العملات المشفرة وفقا لموقع كوين ماركت كاب.



تراجعت أسعار بتكوين بنحو 0.26% خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 91 ألف دولار.



انخفض سعر عملة إيثريوم بنحو 1% خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 3.1 ألف دولار.



تراجع سعر عملة إكس أر بي بنحو 1.8% خلالآخر 24 سعة إلى نحو دولارين.



تراجع سعر عملة يو أس دي سي بنحو 0.03% خال آخر 24 ساعة إلى أقل من دولار.



تراجع سعر عملة دوجكوين بنحو 0.5% خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 0.158 سينت.

