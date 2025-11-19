إعلان

في بنوك الأهلي ومصر وCIB.. الدولار يواصل الارتفاع لليوم الثاني بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:30 ص 19/11/2025

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 15 و22 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 3 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

