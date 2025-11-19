في بنوك الأهلي ومصر وCIB.. الدولار يواصل الارتفاع لليوم الثاني بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
أسعار الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 15 و22 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 3 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.