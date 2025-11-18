إعلان

عودة تطبيق "إنستاباي" للعمل بعد عطل مفاجئ

كتبت- منال المصري:

05:53 م 18/11/2025

تطبيق إنستا باي

عاد تطبيق "إنستاباي" للتحويلات اللحظية للعمل بعد انقطاع مفاجئ اليوم بسبب عطل فني في أحد البنوك الحكومية الكبرى.

ارتفع عدد عملاء إنستاباي إلى 16 مليون مشترك بنحو 2.4 تريليون جنيه منذ انطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، وفق ما قاله محمد عامر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لنظم الدفع والعمليات المصرفية.

كان إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم وخدمات الدفع، قال إنه لا توجد نية لزيادة الرسوم مجددا على التطبيق بعد الزيادة الأخيرة.

منذ أبريل الماضي رفع البنك المركزي الرسوم 0.1% على التحويلات اللحظية بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها في المعاملة الواحدة.

