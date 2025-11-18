ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.