ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.