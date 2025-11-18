إعلان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:30 ص 18/11/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.5 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

