سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.5 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.