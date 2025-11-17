إعلان

مساعد وكيل محافظ المركزي: لا توجد نية لرفع الرسوم مجددا على "إنستاباي"

كتب : منال المصري

10:33 م 17/11/2025

البنك المركزي المصري

قال إيهاب نصر، مساعد وكيل محافظ البنك المركزي المصري إنه لا يوجد أي اتجاه لرفع الرسوم مجددا على معاملات الدفع باستخدام تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية.


وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومعرض بافكس للمدفوعات والبنوك الرقمية والشمول المالي اليوم، أن المركزي يعتزم إدراج حزمة من الخدمات الجديدة على إنستاباي قريبا.


كان البنك المركزي فرض رسوما على خدمة إنستاباي للمدفوعات اللحظية لأول مرة في أبريل الماضي بواقع 1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها في المعاملة الواحدة.

مساعد وكيل محافظ المركزي رفع الرسوم إنستاباي إيهاب نصر

