تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 4 قروش، بينما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه.
بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2.
بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.