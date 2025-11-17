إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:52 ص 17/11/2025

سعر صرف الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 4 قروش، بينما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2.

بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

