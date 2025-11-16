تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.