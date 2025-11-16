إعلان

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:51 م 16/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

