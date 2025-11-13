أعلن البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أنه يعتزم طرح ثاني صكوك سيادية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 3 مليارات جنيه بسعر عائد 21.561%.

كان المركزي طرح الأسبوع الماضي أول طرح للصكوك السيادية أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بعد تغطيته بنحو 5 مرات عن المستهدف.

لجأت المالية إلى طرح صكوك سيادية بهدف تنويع مصادر التمويل لسد عجز الموازنة وتمويل النفقات وبهدف جذب نوعية جديدة من العملاء يفضلون التعامل مع الطروحات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تستهدف المالية طرح 200 مليار جنيه صكوك سيادية على مراحل مستهدفه منها طرح 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.