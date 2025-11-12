انخفاض جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بمستواها أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.88 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و125.43 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.06 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و66.77 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 153.01 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و153.99 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.