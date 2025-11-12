إعلان

انخفاض جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

12:51 م 12/11/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بمستواها أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.88 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و125.43 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.06 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و66.77 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 153.01 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و153.99 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية انخفاض أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح