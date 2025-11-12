إعلان

أرباح بنك "saib" تنخفض 7% خلال أول 9 أشهر من 2025

كتب : منال المصري

11:05 ص 12/11/2025

بنك saib

أظهرت المؤشرات المالية للبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" انخفاض صافي الربح بعد خصم الضريبة بنسبة 7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 24.66 مليون دولار مقارنة بنحو 26.55 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية للبنك المنشورة على موقع البورصة اليوم، فإن هامش الفوائد انخفض 3% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 99.97 مليون دولار.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 36% إلى نحو 3.13 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وزاد إجمالي رصيد القروض المقدمة للعملاء بالبنك 32% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 1.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

بنك الشركة المصرفية يعد من ضمن البنوك القليلة التي تعتمد على الدولار عند إغلاق ميزانيتها.

