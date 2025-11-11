تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة قرشين، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3، بتراجع قرشين للشراء والبيع.