إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:36 ص 11/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة قرشين، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار مقابل الجنية سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنوك تراجع سعر الدولار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات