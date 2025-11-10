إعلان

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

03:50 م 10/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدولار 10 بنوك مقابل الجنيه نهاية تعاملات

