

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.