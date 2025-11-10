تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.