تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر اليورو
تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
بنك مصر: 54.58 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و54.81 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
البنك التجاري الدولي: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و54.84 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.