تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم



تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.



بنك مصر: 54.58 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و54.81 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.



البنك التجاري الدولي: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و54.84 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.