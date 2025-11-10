إعلان

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:10 ص 10/11/2025

سعر اليورو

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.


بنك مصر: 54.58 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و54.81 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.


بنك الإسكندرية: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.


البنك التجاري الدولي: 54.58 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و54.84 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

