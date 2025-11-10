إعلان

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

10:48 ص 10/11/2025

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.


بنك مصر: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش.


بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

