تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم الاثنين
كتب : أحمد الخطيب
سعر الريال السعودي
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش.