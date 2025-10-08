إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:56 ص 08/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، بينما استقر في 5 بنوك، فيما ارتفع في بنكين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

