تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، بينما استقر في 5 بنوك، فيما ارتفع في بنكين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.