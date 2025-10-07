ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23.4% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 إلى نحو 40.2 مليار دولار مقابل نحو 32.56 مليار دولار بالعام السابق له.

بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري، فقد ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام المالي الماضي بنحو 7.8 مليار دولار إلى نحو 34.6 مليار دولار مقابل نحو 26.8 مليار دولار بالعام السابق.

وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة وألومنيوم ومصنوعاته.