منها الذهب.. حصيلة صادرات مصر ترتفع 23.4% إلى 40.2 مليار دولار بدعم 7 سلع خلال عام

كتبت- منال المصري:

11:04 م 07/10/2025

الصادرات المصرية

ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23.4% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 إلى نحو 40.2 مليار دولار مقابل نحو 32.56 مليار دولار بالعام السابق له.

بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري، فقد ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام المالي الماضي بنحو 7.8 مليار دولار إلى نحو 34.6 مليار دولار مقابل نحو 26.8 مليار دولار بالعام السابق.

وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة وألومنيوم ومصنوعاته.

الصادرات المصرية الذهب

