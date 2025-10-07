البنك الدولي: 145% زيادة في عدد اللاجئين بمصر بعد أزمة السودان

أظهرت بيانات البنك الدولي زيادة عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بنسبة 145% في مصر منذ اندلاع النزاع المسلح مؤخرًا في السودان مما يضع ضغوطا على البنية التحتية.

النزوح وتدفقات اللاجئين

تصاعدت ضغوط الهجرة بشكل كبير في المنطقة منذ عام 2022، مع زيادة عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بمعدل 10% بين عامي 2022 و2024، وبنسبة أكبر بكثير في بعض البلدان، مما يشكل ضغوطًا على البنية التحتية، والقدرة على تقديم الخدمات، والحيز المالي.

على الرغم من معاناة غزة من صراع طويل ومكثف، لم تشهد تقريبًا أي تدفقات هجرة خارجية، إذ يعجز سكانها فعليًا عن المغادرة بسبب الحصار شبه الكامل.

انخفاض إيرادات قناة السويس

وأوضح تقرير البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التجارة البحرية في المنطقة لا تزال تواجه اضطرابات فمنذ أواخر عام 2023، دفع انعدام الأمن في البحر الأحمر حركة الملاحة حول رأس الرجاء الصالح، ولا يزال هذا التحويل للمسارات قائمًا حتى يومنا هذا.

ونتيجةً لذلك، لا تزال مصر تواجه انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات والعملات الأجنبية - يُقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي بين ديسمبر 2023 ويوليو 2025 - بسبب انخفاض حركة الملاحة عبر قناة السويس.

وعلى الرغم من بعض التحسن في إيرادات رسوم العبور خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بخصم مؤقت بنسبة 15% يهدف إلى استعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر، لا تزال حركة الملاحة شديدة الحساسية لظروف الأمن الإقليمي.