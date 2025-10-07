إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

10:05 ص 07/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، فيما ارتفع في بنك الإسكندرية، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.


بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 47.54 جنيهًا للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

