

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، فيما ارتفع في بنك الإسكندرية، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.



بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 47.54 جنيهًا للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.