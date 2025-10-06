حقيقة تخفيض الفائدة على الشهادات البلاتينية الصادرة عن البنك الأهلي

نفى محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ما تردد حول تخفيض أسعار الفائدة على شهادات البنك، مؤكداً أن أي تغيير في الأسعار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأوضح الأتربي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العائد على الشهادات البلاتينية لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن، لافتا إلى أن البنك "يترقب ما سيحدث خلال الفترة القادمة".

وأشار الأتربي إلى أن شهادات الادخار لا تخدم المودعين فقط، بل تلعب دوراً هاماً في تحقيق التوازن الاقتصادي مضيفا بأن الفائدة التنافسية المقدمة على الشهادات تجعلها منافسة قوية للأصول الأخرى التي يخشى المستثمرون من تذبذب أسعارها، مثل الذهب والعملات الأجنبية (الدولار).

وأكد الأتربي أن تحويل جزء من المدخرات إلى الشهادات يساهم في تخفيف الضغط على الطلب على الدولار والذهب في السوق.

اقرأ أيضا:

أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب