محمد معيط: برنامج الطروحات في مصر لا يزال محل مفاوضات مع صندوق النقد

قال محمد معيط وزير المالية المصري السابق، إن برنامج الطروحات في مصر لا يزال قيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤكدا أن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي محددة وتتعلق بثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح في تصريحات لـ"العربية بيزنس" أن المحور الأول يتمثل في مجال السياسة النقدية، وهذه تسير بخطوات متقدمة جداً، وكذلك إصلاحات تتعلق بالمالية العامة، وهذه أيضاً تحقق نتائج إيجابية، ثم المسار الثالث وهو الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على الاستدامة للإصلاحات المالية والنقدية، والقدرة على التعامل مع أي صدمات خلال الفترة القادمة.

"ويأتي على رأسها طبعاً موضوع الطروحات، وتحسين المناخ لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري"، وفق معيط.

كانت كريستالينا جورجييفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي، أبدت خلال حديث سابق مع "الشرق"، تفهمها لإرجاء مصر برنامج الطروحات الحكومية للعام المقبل.

وفي نفس الوقت أكدت أن مستقبل اقتصاد مصر يعتمد على مشاركة قوية للقطاع الخاص، الذي يُساهم في توفير وظائف أكثر وتحسين مستوى المعيشة.

برنامج الطروحات يعد من النقاط الخلافية بين مصر والصندوق في "توقيت الطرح"، وتسبب في تأجيل صندوق النقد الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.

وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في أن يرى سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.

وأضاف معيط ، أن هناك حديثاً دائراً بين السلطات في مصر وصندوق النقد فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، والإجراءات المهيئة لزيادة دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركاً أساسياً للنمو.

وأكد أن الصندوق يرى أن القطاع الخاص يمتلك مرونة أعلى في مواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الصندوق رحّب بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر خاصة في مجال سعر الصرف والتضخم.

كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن خطة الحكومة المصرية لجمع بين 5 إلى 6 مليارات دولار من طرح حصص في 11 شركة خلال العام المالي 2025-2026، الذي يبدأ من النصف الثاني من العام الحالي.

ومن بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هي: وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.