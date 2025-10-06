انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 -10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و126.62 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.31 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 66.67 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و67.40 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 155.46 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و156.04 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.