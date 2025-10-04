كتبت- منال المصري:

يتيح بنكا الأهلي ومصر لعملائه شراء شهادات الادخار ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات عبر خدمتي الموبايل والإنترنت البنكي في يوم الإجازة على أن يتم تفعيلها في أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة الأسبوعية.

ويعتزم بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين عقد اجتماع لجنة "ألكو" لحسم خفض سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات التي تتيح عائدا شهريا 17% حاليا.

يأتي اجتماع البنكين الحكوميين المرتقب بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي يوم الخميس إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

خطوات شراء الشهادات مرتفعة العائد اليوم قبل قرار حسم خفض الفائدة من الأهلي ومصر غدا.

- الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة أو وديعة" والاختيار حسب رغبة كل عميل.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين.