سعر الدولار يتراجع في 4 بنوك مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

09:43 ص 30/10/2025

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

