ردا على مخالفة تسهيلات بنكية.. "بلتون" حق الرد مكفول لتلك البنوك "ونؤكد على قوة ملاءتنا المالية"

كتب : منال المصري

12:13 م 29/10/2025

شركة بلتون المالية القابضة

ردت شركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية على طلب البورصة اليوم حول ما نشر بعنوان " المركزى يغرم أبو ظبى الأول مصر مليار جنيه بسبب بلتون".

وأوضحت في إفصاح أن حق الرد مكفول لتلك البنوك كما تؤكد الشركة على قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

كانت الشرق نشرت أمس فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول مصر" لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة "بلتون القابضة"، التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، وفق مصدران تحدثا لها لم تذكر أسمائهما.

كانت البورصة أوقفت التعامل على سهم الشركة صباح اليوم قبل أن تعيد التعامل عليه مجددا بالبورصة فور رد الشركة.

تُعدُّ "بلتون"، من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في أنشطة الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

