إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:13 ص 29/10/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.22 جنيه للشراء، و125.79 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.01 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.25 جنيه للشراء، و66.95 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 153.63 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و154.68 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز مجددًا في بداية التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء