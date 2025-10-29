انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.22 جنيه للشراء، و125.79 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.01 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.25 جنيه للشراء، و66.95 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 153.63 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و154.68 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.