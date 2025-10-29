انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.6 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.59 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.