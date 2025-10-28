إعلان

الأسواق تكتم أنفاسها وتترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بحسم الفائدة غدا

كتب : منال المصري

04:38 م 28/10/2025

البنك المركزي الأمريكي

يحسم الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة في اجتماعه قبل الأخير من العام الحالي غدا الأربعاء وسط زيادة التوقعات بخفضها للمرة الثانية.

كان الفيدرالي خفض سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ بداية 2025 إلى 4% و4.25% بعد تباطؤ معدل التضخم.

تترقب الأسواق العالمية قرار الفائدة الأمريكية بسبب انعكاساتها على الاستثمارات والتجارة لديها باعتبار أمريكا أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتتزايد توقعات المحللين الاقتصاديين بخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه غدا بعد تباطؤ التضخم.

من ناحية أخرى يضغط دونالد ترامب على جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي وأعضاء المجلس بخفض سعر الفائدة بهدف تقليل مدفوعات الدين المرتفعة على أمريكا، وبعد إقالة أكثر من عضو في مجلس إدارة المركزي الأمريكي.

لكن قرار الفائدة يخضع إلى اعتبارات عديدة منها اتجاه معدل التضخم الحالية والمتوقعة وهو الهدف الأساسي ضمن مهام البنوك المركزية.

البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة خفض سعر الفائدة

