بنك البركة مصر يستحوذ بالكامل على شركة أملاك للتمويل

أعلن بنك البركة مصر توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم مع شركة أملاك للتمويل، الشركة المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي ومقرها الرئيسي في دبي، تقضي باستحواذ البنك على 100% من رأس مال شركة أملاك للتمويل مصر وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة.

وفي هذا السياق، وقّع حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر وأحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل مصر، اتفاقية البيع والشراء الخاصة بصفقة استحواذ بنك البركة على الملكية الكاملة لشركة أملاك للتمويل وهي من أبرز شركات التمويل العقاري الإسلامي في مصر، حيث تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.

على جانب المشتري، تولّت "كابيتال ماركتس للاستشارات المالية، أحد الشركات التابعة لسينرجي كابيتال "، مهام المستشار المالي الحصري لبنك البركة مصر.

فيما قدمت "علي الدين وشاحي وشركاه " دور المستشار القانوني، و"ليدجر كونسلتنج" كمستشار ضريبي. وقد تولّت شركة "الأهلي فاروس للخدمات المصرفية الاستثمارية" دور المستشار المالي الحصري حصري لشركة أملاك للتمويل، بينما قامت شركة "التميمي وشركاه " بدور المستشار القانوني للبائع.

قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر: "تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة ببنك البركة مصر، إذ تتيح لنا توسيع وجودنا في سوق التمويل العقاري المصري.

كما تضيف كيانًا جديدًا كإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، مما يعزز باقة منتجاتنا وخدماتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف حجازي أن هذه الخطوة تأتي أيضًا ضمن استراتيجية البنك للتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مجموعة البركة المصرفية في البحرين. وأُثَمِّن الدور المميز لكافة الأطراف المشاركة على تعاونهم واحترافيتهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام.

وقال أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل – مصر، "تجسد هذه الاتفاقية التزام أملاك للتمويل بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية.

ويأتي هذا التوجه امتدادًا لدور بنك البركة – مصر الراسخ في تمويل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، من خلال شراكاته الاستراتيجية مع كبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، ودعمه المستمر لمشروعات التنمية العمرانية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري في مصر.