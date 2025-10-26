أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة السويدي إلكتريك، بقيمة تتخطى 20 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم خطط المجموعة التوسعية في مصر والسعودية والإمارات.

وتعكس هذه الخطوة، وفق بيان البنك اليوم، التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم المشروعات الصناعية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، باعتبارها دعائم التنمية الاقتصادية الإقليمية.



وشهد توقيع الاتفاقية عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، وذلك بحضور تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية بالبنك.



وكذلك معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، وأحمد شكري، رئيس القطاع المالي بمجموعة السويدي إليكتريك وهاني عزت، رئيس قطاع التمويل بالمجموعة.

ويعكس ذلك قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وأهمية هذه الخطوة في دعم الاستثمارات الإقليمية.



قال تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية بالبنك: "نؤمن بأهمية الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الصناعية الكبرى، فهي ركيزة أساسية في دعم الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي ونعتبر تعاوننا مع مجموعة السويدي إلكتريك نموذجًا ناجحًا".

وأضاف "لقد عملنا عن كثب مع فريق المجموعة لتقديم حلول مخصصة تلبي متطلباتهم التوسعية بدقة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتصنيع. كما تجسد هذه الشراكة نهجنا القائم على الفهم العميق لاحتياجات العملاء، والقدرة على تحويلها إلى أدوات مالية عملية تساهم في تحقيق أهدافهم التنموية".

وقال معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، "تعكس هذه الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للشركات الكبرى".



وأضاف "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة السويدي إلكتريك، ونؤمن بإمكانياتها في تحقيق نمو مستدام في مختلف الأسواق، مما يعزز من تواجدنا في السوق المصرية من خلال تقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات المؤسسات الرائدة عبر تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل".

وقال أحمد شكري، رئيس القطاع المالي لمجموعة السويدي إلكتريك: "تعد مجموعة السويدي إلكتريك من الكيانات الصناعية الرائدة في قطاع الكهرباء في المنطقة، حيث تتمتع بمحفظة مشاريع متكاملة تشمل قطاعات المقاولات، والتصنيع، والتجارة، وتمويل المشروعات.



وقد بلغ حجم الأعمال المتعاقد عليها حتى النصف الأول من العام المالي 2025 نحو 261 مليار جنيه، بينما تعتمد المجموعة على العمليات الخارجية والتصدير في توليد نحو 70% من إيراداتها التي بلغت 232 مليار في نهاية العام المالي 2024، مما يعكس قوة مركزها المالي ومرونتها في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.