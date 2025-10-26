ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.51 جنيهًا للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.