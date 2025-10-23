إعلان

زيادة 47.2%.. طفرة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج في 8 أشهر

كتب : منال المصري

01:30 م 23/10/2025

البنك المركزي المصري

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير إلى أغسطس 2025) طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار (مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، وفق بيان اليوم، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).

تحويلات المصريين دولار

