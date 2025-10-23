انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار البحرينى: 124.69 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و126.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.5 جنيه للشراء، و 67.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.17 جنيه للشراء، بتراجع 8 قرشًا، و155.29 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.