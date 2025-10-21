إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء

كتب : أمنية عاصم

11:10 ص 21/10/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.60 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

