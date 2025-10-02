كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية، وذلك بهدف استكمال مشروع إعادة تأهيل مناطق الشعاب المرجانية المتأثرة بالتغيرات المناخية في البحر الأحمر، من خلال دعم بمبلغ 8.5 مليون جنيه.

وحضر التوقيع محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وأحمد جبر صاحب ومدير شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية، وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفق بيان البنك.

قال محمد الإتربي أن هذا الدعم يأتي ضمن دور البنك الأهلي المصري في دعم مبادرات التنمية المستدامة والمشروعات البيئية والمجتمعية، من خلال مشروعات الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وجذب السياحة البيئية والعلمية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

ومن جانبها أضافات دينا أبو طالب، أن هذا التعاون يأتي استمراراً للتعاون المثمر بين البنك والغطاس أحمد جبر في حماية الحياة البحرية ودعم الأنشطة البيئية.

ونجح هذا التعاون في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها إنشاء أكثر من 120 حضّانة للشعاب المرجانية واستزراع ما يزيد عن 4800 شعاب مرجانية، وتأسيس مشاتل مرجانية جديدة تضم أكثر من 1260 من الشعاب.

إضافة إلى تدريب ما يزيد عن 120 غواصاً متطوعاً محلياً ودولياً على استزراع الشعاب المرجانية، وتنظيم حملات توعية ومبادرات لتنظيف الشواطئ من المخلفات الضارة بالبيئة بمشاركة أكثر من 600 متطوع، وهو ما يرفع معدلات الوعي بالتحديات البيئية.

وأشاد أحمد جبر اعتزازه بالتعاون الممتد مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا حرصه على تمثيل المشروع كقصة نجاح مصرية في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية لإلقاء الضوء على جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة ومنها مؤتمرات المناخ العالمية COP27 وCOP28.

وأشار جبر إلى أن هذا المشروع يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في عمليات استزراع الشعاب المرجانية، وزيادة الحضّانات المرجانية، وتطوير آليات علمية مبتكرة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى تمكين المجتمعات الساحلية وخاصة السيدات عبر أنشطة إعادة التدوير وإنتاج منتجات صديقة للبيئة، وهو ما يسهم في خلق مجتمعات محلية مستقلة اقتصاديا.