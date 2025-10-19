إعلان

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأحد

كتب : آية محمد

04:22 م 19/10/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، بينما استقر في بنكين، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار نهاية تعاملات الأحد 8 بنوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل